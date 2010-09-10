Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:13

Здравствуйте. Какие НЛП техники можно использовать для преодоления личных препятствий и достижения своих целей?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 745
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Здравствуйте! Существуют разные НЛП техники , которые могут помочь преодолеть личные препятствия и достичь желаемых целей. Например, техника "перекрестного огня" позволяет разобраться в причинах своих препятствий и научиться управлять своими мыслями и эмоциями. Также, техника "изменение личной истории" позволяет переосмыслить свои прошлые опыты и научиться видеть их в более позитивном свете, что может помочь преодолеть личные препятствия. Кроме того, техника "моделирование успеха" помогает определить, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь желаемого результата. Наконец, техника "формулирование целей" помогает сформулировать конкретные и измеримые цели, что может помочь сосредоточиться на нужных вещах и достичь желаемого результата.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя