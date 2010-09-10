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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 745 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:05 Здравствуйте! Существуют разные НЛП техники , которые могут помочь преодолеть личные препятствия и достичь желаемых целей. Например, техника "перекрестного огня" позволяет разобраться в причинах своих препятствий и научиться управлять своими мыслями и эмоциями. Также, техника "изменение личной истории" позволяет переосмыслить свои прошлые опыты и научиться видеть их в более позитивном свете, что может помочь преодолеть личные препятствия. Кроме того, техника "моделирование успеха" помогает определить, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь желаемого результата. Наконец, техника "формулирование целей" помогает сформулировать конкретные и измеримые цели, что может помочь сосредоточиться на нужных вещах и достичь желаемого результата. Вернуться к началу

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