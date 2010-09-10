Фрезеровка дерева
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Фрезеровка дерева
Дерево прекрасно подходит для фрезеровки – механической обработки поверхности вращающимся режущим инструментом. Выполняя работы по фрезеровка дерева в заготовке можно пропиливать отверстия, канавки, выполнять сложные узоры и рельефы. Фрезы для дерева для фреза для дерева не требуют специальных условий подготовки и могут применяться при любых типах древесины, кроме мягких.
Фрезировочные фрезы для деревообработки
Фреза для деревочерпалки предназначена для использования на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях. Чаще всего применяются при обработке древесины. При этом используются различные параметры глубины резания – от 30 до 45 мм. Для примера на рис. 5 показан расчет глубины реза по дереву.
На рис. 6 показан пример рамы для велосипеда. На схеме показаны фреза и черенок. Обратите внимание, что угол поворота вала фрезы (угол наклона фрезы и черенка) должен быть не менее 45 градусов относительно оси шпинделя.
Для получения более качественного реза и более точного размера отверстия обрабатываемая поверхность должна быть предварительно подготовлена.
Если заготовка имеет неправильную форму – ее предварительно необходимо раскроить на дисковый и торцевой рез. Если заготовка круглая, ее необходимо предварительно обработать как на чертеже.
Изделия, изготовленные из дерева, имеют неровную поверхность, поэтому для обработки края изделия применяется угловой фрезер – специальный инструмент для обработки кромки заготовок.
Использование угловых фрез для обрезки кромок позволяет максимально сохранить текстуру древесины, получить тонкий срез.
Фрезировочные фрезы для деревообработки
Фреза для деревочерпалки предназначена для использования на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях. Чаще всего применяются при обработке древесины. При этом используются различные параметры глубины резания – от 30 до 45 мм. Для примера на рис. 5 показан расчет глубины реза по дереву.
На рис. 6 показан пример рамы для велосипеда. На схеме показаны фреза и черенок. Обратите внимание, что угол поворота вала фрезы (угол наклона фрезы и черенка) должен быть не менее 45 градусов относительно оси шпинделя.
Для получения более качественного реза и более точного размера отверстия обрабатываемая поверхность должна быть предварительно подготовлена.
Если заготовка имеет неправильную форму – ее предварительно необходимо раскроить на дисковый и торцевой рез. Если заготовка круглая, ее необходимо предварительно обработать как на чертеже.
Изделия, изготовленные из дерева, имеют неровную поверхность, поэтому для обработки края изделия применяется угловой фрезер – специальный инструмент для обработки кромки заготовок.
Использование угловых фрез для обрезки кромок позволяет максимально сохранить текстуру древесины, получить тонкий срез.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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