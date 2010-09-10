Фрезеровка дерева

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Фрезеровка дерева

Сообщение viktorcok » Сегодня, 07:43

Дерево прекрасно подходит для фрезеровки – механической обработки поверхности вращающимся режущим инструментом. Выполняя работы по фрезеровка дерева в заготовке можно пропиливать отверстия, канавки, выполнять сложные узоры и рельефы. Фрезы для дерева для фреза для дерева не требуют специальных условий подготовки и могут применяться при любых типах древесины, кроме мягких.
Фрезировочные фрезы для деревообработки
Фреза для деревочерпалки предназначена для использования на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях. Чаще всего применяются при обработке древесины. При этом используются различные параметры глубины резания – от 30 до 45 мм. Для примера на рис. 5 показан расчет глубины реза по дереву.
На рис. 6 показан пример рамы для велосипеда. На схеме показаны фреза и черенок. Обратите внимание, что угол поворота вала фрезы (угол наклона фрезы и черенка) должен быть не менее 45 градусов относительно оси шпинделя.
Для получения более качественного реза и более точного размера отверстия обрабатываемая поверхность должна быть предварительно подготовлена.
Если заготовка имеет неправильную форму – ее предварительно необходимо раскроить на дисковый и торцевой рез. Если заготовка круглая, ее необходимо предварительно обработать как на чертеже.
Изделия, изготовленные из дерева, имеют неровную поверхность, поэтому для обработки края изделия применяется угловой фрезер – специальный инструмент для обработки кромки заготовок.
Использование угловых фрез для обрезки кромок позволяет максимально сохранить текстуру древесины, получить тонкий срез.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей