Кино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кино

Сообщение zevc » Сегодня, 10:40

Привет! Мне нужна инфа о показах иностранных фильмов, потому что я учусь иностранным языкам и хочу смотреть фильмы на оригинальном языке. Буду благодарна за любую подсказку!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кино

Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Привет. Сайт cinemas.kz может предоставить информацию о кино в кинотеатре Казахстана на иностранных языках. Вы можете выбрать город и кинотеатр, чтобы увидеть расписание показов, а также фильтровать по языку фильма для того, чтобы найти иностранные фильмы на оригинальном языке.
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