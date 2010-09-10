Кино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кино
Привет! Мне нужна инфа о показах иностранных фильмов, потому что я учусь иностранным языкам и хочу смотреть фильмы на оригинальном языке. Буду благодарна за любую подсказку!
Re: Кино
Привет. Сайт cinemas.kz может предоставить информацию о кино в кинотеатре Казахстана на иностранных языках. Вы можете выбрать город и кинотеатр, чтобы увидеть расписание показов, а также фильтровать по языку фильма для того, чтобы найти иностранные фильмы на оригинальном языке.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя