Сообщение klonik » 9 минут назад

Здравствуйте. Где можно купить газовый котёл уже в ближайшее время? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня. Как быть в такой ситуации и на что стоит обратить внимание в первую очередь?