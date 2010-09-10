Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Где можно купить газовый котёл уже в ближайшее время? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня. Как быть в такой ситуации и на что стоит обратить внимание в первую очередь?
Re: Подскажите
Привет. Как по мне, то всегда нужно внимательно просматривать каталоги разных компаний, чтобы было с чем сравнить. Недавно коллега скинула ссылку на интернет магазин, который предлагает купить газовый котёл, Терморос радует клиентов демократичными ценами и быстрой доставкой по стране. Хорошо, что можно сначала внимательно ознакомиться с каталогом, только потом задать вопросы и получить на них ответы. Я всегда стараюсь делиться ссылками на проверенные компании с другими людьми, чтобы экономить их время, нервы и деньги.
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