Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Я хочу расширить свои знания в области управления проектами. Подскажите, где можно найти интересные кейсы для изучения?
Re: Подскажите
Конечно, я могу порекомендовать вам сайт workspace.ru. На этом сайте есть раздел кейсы , где вы найдете множество интересных кейсов по управлению проектами. Кроме того, на сайте можно найти курсы и обучающие материалы по управлению проектами, которые помогут вам расширить свои знания в этой области.
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