Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:34

Всем привет! Я хочу расширить свои знания в области управления проектами. Подскажите, где можно найти интересные кейсы для изучения?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:05

Конечно, я могу порекомендовать вам сайт workspace.ru. На этом сайте есть раздел кейсы , где вы найдете множество интересных кейсов по управлению проектами. Кроме того, на сайте можно найти курсы и обучающие материалы по управлению проектами, которые помогут вам расширить свои знания в этой области.
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