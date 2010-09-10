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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 750 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:34 Всем привет! Я хочу расширить свои знания в области управления проектами. Подскажите, где можно найти интересные кейсы для изучения? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 751 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:05 Конечно, я могу порекомендовать вам сайт workspace.ru. На этом сайте есть раздел кейсы , где вы найдете множество интересных кейсов по управлению проектами. Кроме того, на сайте можно найти курсы и обучающие материалы по управлению проектами, которые помогут вам расширить свои знания в этой области. Вернуться к началу

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