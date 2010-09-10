Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:54

Здравствуйте! Мне нужно нарезать резьбу на трубе, но у меня нет опыта в этом. Какой клупп будет наиболее подходящим для начинающего?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:51

Здравствуйте! Если у вас нет опыта в нарезке резьбы на трубах, то для начала может быть полезно использовать клупп трубный , так как он является простым и надежным инструментом. На сайте вы можете найти широкий выбор ручных клуппов различных размеров и типов, которые подойдут для начинающих. Думаю вам что-то подойдет.
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