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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Какая цена на золото сегодня Цитата Сообщение viktorcok » Вчера, 19:43

Я решил заложить кольцо, ведь золото обязательно пригодится. Особенностью этого дара природы является то, что со временем золото не стирается, не окисляется, и поэтому сохраняет свои первоначальные внешние данные. Принёс в ломбардный пункт золотое кольцо, попросил оценить его, вес 0.7 грамма, на пробу пробы проверял, говорят что она не сложная и метрическая проба может быть любой. Но несколько дней спустя, когда обнаружил что кольцо стало слишком большим, то перезвонил в лом на предмет уточнения о правильности диагноза. Оператор сказала что наши золотые изделия ценятся не за пробу, а за физические характеристики. Я ей ответил, что мне кольцо не очень нравится и что пусть его тогда и починяют. Оператору ничего не оставалось делать, как согласиться со мной, поэтому я пришёл во второй раз в лом и сдал кольцо. Сдал его на экспертизу, но ждать пришлось больше недели, так как они на компьютере должны были напечатать результаты экспертизы, но поскольку техника портится и требует усовершенствования, то прошло ещё более месяца. Наконец мне позвонили и сообщили что через 2 недели я могу выкупить кольцо по рыночной стоимости. Колечко оказалось золотым по пробе, причём оно не совсем золото, а сплав из трёх металлов. В нём нет чистого золота, как на кольце, которое я оставил в ломе. Но у меня есть ещё более дорогое золото, только в нём чистого золота 99,99999%. Когда-то я куплю золотое украшение. Кольцо стоит 10 тысяч рублей, а ещё нужно заплатить за экспертизы, в результате ломбардные деньги останутся просто так. А золото потрачено, но оно ведь его не делает, оно его только приводит в норму. Пока нет необходимости покупать новое золото, можно взять это.

Источник: В ломбарде можно не только продать, но и заложить любое изделие из золота. Это очень удобно и практично, ведь гораздо удобнее получить деньги прямо сейчас. Можно успеть потратить их на различные нужды, чем каждый месяц копить. Для продажи украшений в ломбардах есть большой выбор изделий, поэтому можно найти достойное предложение. При этом на золото цена здесь намного ниже, чем в ювелирных магазинах.Я решил заложить кольцо, ведь золото обязательно пригодится. Особенностью этого дара природы является то, что со временем золото не стирается, не окисляется, и поэтому сохраняет свои первоначальные внешние данные. Принёс в ломбардный пункт золотое кольцо, попросил оценить его, вес 0.7 грамма, на пробу пробы проверял, говорят что она не сложная и метрическая проба может быть любой. Но несколько дней спустя, когда обнаружил что кольцо стало слишком большим, то перезвонил в лом на предмет уточнения о правильности диагноза. Оператор сказала что наши золотые изделия ценятся не за пробу, а за физические характеристики. Я ей ответил, что мне кольцо не очень нравится и что пусть его тогда и починяют. Оператору ничего не оставалось делать, как согласиться со мной, поэтому я пришёл во второй раз в лом и сдал кольцо. Сдал его на экспертизу, но ждать пришлось больше недели, так как они на компьютере должны были напечатать результаты экспертизы, но поскольку техника портится и требует усовершенствования, то прошло ещё более месяца. Наконец мне позвонили и сообщили что через 2 недели я могу выкупить кольцо по рыночной стоимости. Колечко оказалось золотым по пробе, причём оно не совсем золото, а сплав из трёх металлов. В нём нет чистого золота, как на кольце, которое я оставил в ломе. Но у меня есть ещё более дорогое золото, только в нём чистого золота 99,99999%. Когда-то я куплю золотое украшение. Кольцо стоит 10 тысяч рублей, а ещё нужно заплатить за экспертизы, в результате ломбардные деньги останутся просто так. А золото потрачено, но оно ведь его не делает, оно его только приводит в норму. Пока нет необходимости покупать новое золото, можно взять это.Источник: https://skelet666.livejournal.com/13840.html Вернуться к началу

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