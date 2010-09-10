Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 753
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:03

Здравствуйте. Нужно заказать печать на баннерах для рекламы нашего бизнеса, с кем сотрудничать в Москве? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете, потому что у меня нет времени на поиски.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:28

Конечно, могу скинуть вам ссылку на сайт и поэтому – решила отписаться и проконсультировать. Обязательно сравнивайте цены, прежде чем оставлять заявки на предоставление каких-либо услуг. Сама так делаю, методом проб и ошибок нашла компанию бвпринт и она помогла, ребята сделали всё быстро и качественно – цены у них самые демократичные по Москве. Поэтому, рекомендую остановиться именно на этой компании, сразу в закладки добавить сайт, чтобы не пришлось, потом снова на поиски отправляться в интернет и начинать просматривать разные площадки.
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