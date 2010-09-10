Автобус из Киева в Испанию

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Автобус из Киева в Испанию

Сообщение Anthonn » Вчера, 15:39

Добрый день. Хотел бы поделиться своим положительным оптом. Недавно удалось добраться из Киева в Испанию быстро и с комфортом. Автобус в Испанию есть прямым рейсом из Киева, стоит недорого по сравнению с другими перевозчиками. Остановки по всему маршруту делали по требованию, автобус комфортный. Меня доставили прямиком в Барселону, практически никакой усталости не ощущаю, в дороге спал и слушал приятную музыку.
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