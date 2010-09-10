Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:06

Привет. Нужен поставщик дизельного топлива для сотрудничества на постоянной основе. Поэтому, решила написать вам и спросить. Услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться в Москве?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 753
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:55

Уже лет пять, как сотрудничаем только с одной компанией и как по мне – так проще и выгоднее. Привыкаешь к одной организации и поэтому, решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой. Внимательно изучайте цены и общую информацию, тут https://mos-oil.ru/ всё расписано в деталях и подробностях. Если возникнут вопросы – можно сразу задать их онлайн и получить ответы уже через несколько минут. Хорошо, что дизель есть возможность покупать с доставкой по Москве и области, это во многом упрощает саму задачу – лишний раз не нужно никуда ехать.
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