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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 754 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:06 Привет. Нужен поставщик дизельного топлива для сотрудничества на постоянной основе. Поэтому, решила написать вам и спросить. Услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться в Москве? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 753 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:55 Уже лет пять, как сотрудничаем только с одной компанией и как по мне – так проще и выгоднее. Привыкаешь к одной организации и поэтому, решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой. Внимательно изучайте цены и общую информацию, тут https://mos-oil.ru/ всё расписано в деталях и подробностях. Если возникнут вопросы – можно сразу задать их онлайн и получить ответы уже через несколько минут. Хорошо, что дизель есть возможность покупать с доставкой по Москве и области, это во многом упрощает саму задачу – лишний раз не нужно никуда ехать. Вернуться к началу

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