Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Расскажите, услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться для покупки вилочных погрузчиков? Нет времени и желания просматривать каталоги и сравнивать цены. Буду вам благодарна за комментарии.
Re: Подскажите
Привет. Я вас понимаю, но мне спросить было не у кого – сама просматривала каталоги разных компаний в интернете, прежде чем остановилась выбор на предложении одной организации. Рекомендую заглянуть сюда https://jacrussia.ru/ и останется только внимательно изучить сам каталог, а потом – оставить заявку на покупку автопогрузчика. Цены оптовые, у посредников намного выше, нет смысла переплачивать, если можно купить напрямую и сэкономить деньги своей организации. Решила проконсультировать вас, потому что прекрасно понимаю, как много времени может уйти на процедуру поиска в интернете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей