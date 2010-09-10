Сообщение klonik » Вчера, 11:03

Расскажите, услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться для покупки вилочных погрузчиков? Нет времени и желания просматривать каталоги и сравнивать цены. Буду вам благодарна за комментарии.