Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:03

Расскажите, услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться для покупки вилочных погрузчиков? Нет времени и желания просматривать каталоги и сравнивать цены. Буду вам благодарна за комментарии.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 12:48

Привет. Я вас понимаю, но мне спросить было не у кого – сама просматривала каталоги разных компаний в интернете, прежде чем остановилась выбор на предложении одной организации. Рекомендую заглянуть сюда https://jacrussia.ru/ и останется только внимательно изучить сам каталог, а потом – оставить заявку на покупку автопогрузчика. Цены оптовые, у посредников намного выше, нет смысла переплачивать, если можно купить напрямую и сэкономить деньги своей организации. Решила проконсультировать вас, потому что прекрасно понимаю, как много времени может уйти на процедуру поиска в интернете.
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