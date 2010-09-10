Подскажите
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Подскажите
Прошу вас поделиться советами и помочь мне найти форум, на котором можно обсудить получение материнского капитала? Какие вообще нужны документы? Я переживаю, что могут его не дать.
Re: Подскажите
В любом случае, вы получите материнский капитал, в этом даже не сомневайтесь. Советую прямо сейчас внимательно ознакомиться с информацией, которая размещена на страницах одного полезного сайта. Мне помог вот этот форум о материнском капитале развеять все сомнения. Юрист отвечает на вопросы и сразу становится всё понятно. Тяжело разобраться в огромном объёме информации, и я стараюсь найти объяснение попроще, чтобы не пришлось несколько раз переспрашивать. Думаю, что вам тоже обязательно нужно сразу находить ответы на вопросы, которые волнуют.
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