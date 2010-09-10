Московская недвижимость
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Московская недвижимость
Мне тут предложили выгодно купить недвижимость в этом ЖК https://novostroy-base.ru/obzory-zhk/nikolskie-luga Что можете сказать? Стоит ли вкладывать? Местоположение, развязка транспортная и инфраструктура отличная, но я растерялся немного.
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