Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 759
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:04

Приветствую! Мне срочно нужен отопительный котел для подогрева воды в бане. Можете посоветовать, где его можно приобрести? Благодарю вас за помощь и рекомендации!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Приветствую! При выборе котла, я советую посмотреть тут и обратиться в раздел «Отопительное оборудование» . Там представлен большой выбор котлов разных марок и моделей, подходящих для разных типов бань и саун.
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