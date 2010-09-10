Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Привет, девушки! Я слышала о ламинате Balterio Vitality и мне интересно, насколько он хорош? Как он выглядит в жизни? Буду благодарна за ваши отзывы!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:34

Привет, девочки! Ламинат balterio vitality - это настоящее произведение искусства. Он имеет очень реалистичный дизайн и приятную на ощупь текстуру. Я уверена, что вы останетесь довольны выбором этого ламината для вашего дома.
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