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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 760 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:14 Здравствуйте. Какую новую социальную сеть вы посоветуете мне для регистрации? Хочется обсуждать криптовалюту и делиться своими креативными идеями, поэтому решила у вас спросить, как быть? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 761 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 19:52 Привет. Мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных сайтов, спустя время остановилась на одной площадке. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Тон плейс регистрация тут https://ton-place.su/ доступна уже через несколько минут. Хорошо, что можно решать все важные организационные вопросы и нюансы в сжатые сроки – сама так делаю, и эта стратегия мне очень нравится. Решила помочь вам и поделиться рекомендацией, которая точно пригодится и поможет настроиться на регистрационный процесс. Вернуться к началу

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