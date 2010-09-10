Адвокат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Адвокат

Сообщение klonik » Сегодня, 17:16

Здравствуйте! Я ищу адвоката для решения проблем с налоговой инспекцией. Пожалуйста, подскажите, где можно найти квалифицированного специалиста? Заранее благодарю за любую помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Адвокат

Сообщение zevc » Сегодня, 18:28

Здравствуйте снова! Ваша проблема с налоговой инспекцией требует внимания квалифицированного специалиста. Могу посоветовать вам обратиться на сайт https://advokatlevin.ru/ - это веб-портал адвоката Левина, способного предоставить вам юридическую помощь.
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