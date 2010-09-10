Сообщение zevc » Сегодня, 10:21

Привет ребята. Что подарить маме на юбилей 70 лет? Мама тех времён. Не любит, чтобы мы

сильно тратились. Но, очень хочется её порадовать. Чего только не дарено. Есть идеи?