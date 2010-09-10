Подарок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подарок

Сообщение zevc » Сегодня, 10:21

Привет ребята. Что подарить маме на юбилей 70 лет? Мама тех времён. Не любит, чтобы мы
сильно тратились. Но, очень хочется её порадовать. Чего только не дарено. Есть идеи?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подарок

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Привет. В таком возрасте, любое внимание уже приятно. Касаемо подарков, они должны
вызывать положительные эмоции и запоминаться. Попробуй сайт
podarokservis.ru. Там в категории для возрастных,
думаю, ты сможешь подобрать. Советовать сложно. Не знаю предпочтения.
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