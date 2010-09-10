Подарок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 944
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подарок

Сообщение zevc » 04 апр 2023, 10:21

Привет ребята. Что подарить маме на юбилей 70 лет? Мама тех времён. Не любит, чтобы мы
сильно тратились. Но, очень хочется её порадовать. Чего только не дарено. Есть идеи?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подарок

Сообщение klonik » 04 апр 2023, 13:00

Привет. В таком возрасте, любое внимание уже приятно. Касаемо подарков, они должны
вызывать положительные эмоции и запоминаться. Попробуй сайт
podarokservis.ru. Там в категории для возрастных,
думаю, ты сможешь подобрать. Советовать сложно. Не знаю предпочтения.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Подарок

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:19

Я долго думал над подарком и решил заказать маме в качестве подарка столовую посуду https://la-palme.ru Выбрал набор, оказался красивее, чем на картинке, теперь и себе хочу. Я даже и не догадывался, что у нас в стране делают такую красивую, прочную керамическую посуду и стоимость адекватная.
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