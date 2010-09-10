Подарок
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Подарок
Привет ребята. Что подарить маме на юбилей 70 лет? Мама тех времён. Не любит, чтобы мы
сильно тратились. Но, очень хочется её порадовать. Чего только не дарено. Есть идеи?
сильно тратились. Но, очень хочется её порадовать. Чего только не дарено. Есть идеи?
Re: Подарок
Привет. В таком возрасте, любое внимание уже приятно. Касаемо подарков, они должны
вызывать положительные эмоции и запоминаться. Попробуй сайт
podarokservis.ru. Там в категории для возрастных,
думаю, ты сможешь подобрать. Советовать сложно. Не знаю предпочтения.
вызывать положительные эмоции и запоминаться. Попробуй сайт
podarokservis.ru. Там в категории для возрастных,
думаю, ты сможешь подобрать. Советовать сложно. Не знаю предпочтения.
Re: Подарок
Я долго думал над подарком и решил заказать маме в качестве подарка столовую посуду https://la-palme.ru Выбрал набор, оказался красивее, чем на картинке, теперь и себе хочу. Я даже и не догадывался, что у нас в стране делают такую красивую, прочную керамическую посуду и стоимость адекватная.
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