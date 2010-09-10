Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Как искать банкоматы в Америке? Впервые собираюсь посетить далёкий континент, и мне нужна консультация и помощь по этому вопросу. Что скажете, друзья? Заранее, спасибо за мнения и от советов не откажусь.
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