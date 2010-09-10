Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Как искать банкоматы в Америке? Впервые собираюсь посетить далёкий континент, и мне нужна консультация и помощь по этому вопросу. Что скажете, друзья? Заранее, спасибо за мнения и от советов не откажусь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:55

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось в интернете ознакомиться с информацией. Мои поиски привели на сайт, который предлагает внимательно с картой ознакомиться и взять себе на заметку отмеченные точки. Здесь cashradar.info можно уже через несколько минут узнать ответ на свой вопрос и как по мне – то это действительно очень удобно. Не нужно лишний раз куда-то идти, а точнее просматривать все многочисленные страницы разных порталов в интернете. Захотелось отписаться и помочь вам сэкономить время и нервы, потому что на поиски действительно много уходит драгоценных минут.
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