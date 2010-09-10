Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Как искать банкоматы в Америке? Впервые собираюсь посетить далёкий континент, и мне нужна консультация и помощь по этому вопросу. Что скажете, друзья? Заранее, спасибо за мнения и от советов не откажусь.
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что мне самой пришлось в интернете ознакомиться с информацией. Мои поиски привели на сайт, который предлагает внимательно с картой ознакомиться и взять себе на заметку отмеченные точки. Здесь cashradar.info можно уже через несколько минут узнать ответ на свой вопрос и как по мне – то это действительно очень удобно. Не нужно лишний раз куда-то идти, а точнее просматривать все многочисленные страницы разных порталов в интернете. Захотелось отписаться и помочь вам сэкономить время и нервы, потому что на поиски действительно много уходит драгоценных минут.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость