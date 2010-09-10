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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 764 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:33 Приветик! Подскажите, пожалуйста, где мне почитать мангу, так как я хочу попробовать что-то новое и интересное. Заранее благодарю за вашу помощь и совет! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 763 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:21 Приветик! Если вы хотите попробовать что-то новое и интересное, то сайт манга – это именно то, что вам нужно. Здесь вы найдете огромное количество манги разных жанров и стилей, доступных для чтения онлайн. Удобное меню, возможность добавлять понравившиеся манги в избранное и комментировать произведения – все это сделает ваше чтение еще более приятным. Заранее благодарю за вашу помощь и совет, и удачи в изучении мира манги! Приятного вам чтения. Вернуться к началу

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