Личный гид

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Личный гид

Сообщение klonik » Сегодня, 10:40

Добрый день! Я планирую поездку в ваш город и хочу заказать экскурсию с частным гидом, чтобы максимально эффективно использовать свое время и увидеть все главные достопримечательности. Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь сервисы или компании, которые могут предложить такие услуги? Заранее спасибо за ответ!
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