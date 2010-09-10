Сообщение klonik » Сегодня, 10:40

Добрый день! Я планирую поездку в ваш город и хочу заказать экскурсию с частным гидом, чтобы максимально эффективно использовать свое время и увидеть все главные достопримечательности. Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь сервисы или компании, которые могут предложить такие услуги? Заранее спасибо за ответ!