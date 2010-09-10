Личный гид
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Личный гид
Добрый день! Я планирую поездку в ваш город и хочу заказать экскурсию с частным гидом, чтобы максимально эффективно использовать свое время и увидеть все главные достопримечательности. Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь сервисы или компании, которые могут предложить такие услуги? Заранее спасибо за ответ!
Re: Личный гид
Добрый день! Я тоже путешественница и знаю, как важно максимально эффективно использовать свое время, особенно, когда вы находитесь в новом городе. Я бы хотела порекомендовать вам сайт https://dimar-guide.ru/, где вы можете найти множество вариантов экскурсий с опытными частными гидами по Москве и московской области.
Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности Москвы, то я рекомендую вам заказать экскурсию "Москва - сердце России", которая включает в себя посещение Кремля, Храма Христа Спасителя, Красной площади и других знаковых мест столицы.
Если вы интересуетесь историей Москвы, то рекомендую вам заказать экскурсию "История Москвы в зданиях и улицах", во время которой вы узнаете много интересных фактов о столице и ее истории, а также посетите множество исторических мест и зданий.
Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности Москвы, то я рекомендую вам заказать экскурсию "Москва - сердце России", которая включает в себя посещение Кремля, Храма Христа Спасителя, Красной площади и других знаковых мест столицы.
Если вы интересуетесь историей Москвы, то рекомендую вам заказать экскурсию "История Москвы в зданиях и улицах", во время которой вы узнаете много интересных фактов о столице и ее истории, а также посетите множество исторических мест и зданий.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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