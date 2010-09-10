Личный гид

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Личный гид

Сообщение klonik » Сегодня, 10:40

Добрый день! Я планирую поездку в ваш город и хочу заказать экскурсию с частным гидом, чтобы максимально эффективно использовать свое время и увидеть все главные достопримечательности. Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь сервисы или компании, которые могут предложить такие услуги? Заранее спасибо за ответ!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 766
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Личный гид

Сообщение zevc » Сегодня, 14:51

Добрый день! Я тоже путешественница и знаю, как важно максимально эффективно использовать свое время, особенно, когда вы находитесь в новом городе. Я бы хотела порекомендовать вам сайт https://dimar-guide.ru/, где вы можете найти множество вариантов экскурсий с опытными частными гидами по Москве и московской области.
Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности Москвы, то я рекомендую вам заказать экскурсию "Москва - сердце России", которая включает в себя посещение Кремля, Храма Христа Спасителя, Красной площади и других знаковых мест столицы.
Если вы интересуетесь историей Москвы, то рекомендую вам заказать экскурсию "История Москвы в зданиях и улицах", во время которой вы узнаете много интересных фактов о столице и ее истории, а также посетите множество исторических мест и зданий.
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