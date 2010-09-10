Как проверить номер?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как проверить номер?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:15

Решила написать вам и поинтересоваться, где вы пробиваете незнакомые номера, которые названивают? Буду благодарна за комментарии и от советов я в любом случае не откажусь. Поможете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 766
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как проверить номер?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:32

Конечно, я всегда сама просматриваю разные площадки, только потом уже решаю – какие из них в закладки себе кидать. Рекомендую вам не спеша и очень внимательно всё просмотреть, здесь https://xn------fddqbjjldpqggedi2bv3i.xn--p1ai на странице можно вбить номер и узнать, кто звонил. Люди оставляют свои комментарии и жалобы – это удобно. Захотелось отписаться и проконсультировать вас, потому что уверена, ссылка в любом случае пригодится и поможет настроиться на ознакомительный процесс с полезной информацией уже через несколько минут. Порадовал тот факт, что сайт простой в обращении, это хорошо.
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