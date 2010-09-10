Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мне нужно повысить свою квалификацию, работаю в садике. Посоветовали ознакомиться с разными программами и направлениями обучения, чтобы остановиться на одной из них. Что скажете?
Re: Подскажите
Я скажу, что сама внимательно изучила разные сайты, спустя время сделала выбор в пользу одного учреждения. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, решила отписаться и помочь. Тут https://institut-pedagogika.ru/ на странице можно выбрать направление для обучения или же переподготовки. Хорошо, что в интернете так много разных площадок, и все они предлагают воспользоваться своими услугами. Я училась прилежно, прошла тесты, и получила удостоверение, которое помогло продолжить свой дальнейший путь и преподавательскую деятельность в школе.
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