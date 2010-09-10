Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Нужно отпечатать много флаеров, уже порядка 2000 штук. Помогите советами, какую типографию выбрать в нашем городе? Интересно почитать комментарии и я надеюсь, что вы отпишетесь.
Re: Подскажите
Привет. Мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных типографий, и решила с вами поделиться проверенной и надёжной информацией. Обязательно рекомендую заглянуть вот сюда https://mir-pechati.su/ и останется только немного подождать, пока заявку рассмотрит сотрудник. Печать визиток, буклетов, флаеров и многого чего другого возможна в сжатые сроки. Главное – не стесняйтесь консультироваться и задавать вопросы, вам на них обязательно ответит сотрудник и поможет разобраться во всех важных организационных нюансах. Сама так всегда делаю, и вам советую не отставать.
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