Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:01

Здравствуйте. Нужно отпечатать много флаеров, уже порядка 2000 штук. Помогите советами, какую типографию выбрать в нашем городе? Интересно почитать комментарии и я надеюсь, что вы отпишетесь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:11

Привет. Мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных типографий, и решила с вами поделиться проверенной и надёжной информацией. Обязательно рекомендую заглянуть вот сюда https://mir-pechati.su/ и останется только немного подождать, пока заявку рассмотрит сотрудник. Печать визиток, буклетов, флаеров и многого чего другого возможна в сжатые сроки. Главное – не стесняйтесь консультироваться и задавать вопросы, вам на них обязательно ответит сотрудник и поможет разобраться во всех важных организационных нюансах. Сама так всегда делаю, и вам советую не отставать.
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