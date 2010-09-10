Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Прошу вас поделиться ссылкой на сайт с бесплатными читами? Надеюсь, что поможете и проконсультируете меня, как быть и с чего именно следует начать поиски в интернете?
Re: Подскажите
Понимаю вас, сама прогулялась по сайтам, а потом уже только сделала выбор в пользу одной компании. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, рекомендую скачать читы уже в ближайшее время, чтобы насладиться игровым процессом. Вообще не понимаю, как можно играть без ресурсов? Это же неудобно и долго, нужно укрепить позиции и для меня читы является тем самым спасением и возможностью, которую я привыкла использовать. Обязательно сохраняйте себе в закладки такие полезные сайты, они точно ещё пригодятся.
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