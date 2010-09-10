Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:45

Как часто вы отправляетесь в интернет на поиски сайтов с популярными треками? Хотелось бы обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что отпишетесь и поделитесь ссылками уже в ближайшее время на площадки со свежей музыкой.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:41

Здравствуйте. Месяц назад я просматривала в интернете сайты с популярными песнями, никак не могла остановиться на одной площадке. Всё потому, что где-то треки записаны некачественно, где-то просят подписку купить. Но кто ищет, тот обязательно найдёт. Советую вам перейти вот сюда https://muzuu.net/ чтобы уже через несколько минут послушать песни и скачать их на свой смартфон или же компьютер. Слежу за работами не только любимых певцов, но и исполнителей которые пока выпустили всего несколько треков. Нужно быть в курсе всех музыкальных событий отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.
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