Сообщение zevc » Сегодня, 20:16

Привет. Куда стоит заглянуть уже через несколько минут, чтобы остановиться на одной из студий в стиле лофт для фотосессии? Рассчитываю, что вы отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями, как быть?