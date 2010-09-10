Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:16

Привет. Куда стоит заглянуть уже через несколько минут, чтобы остановиться на одной из студий в стиле лофт для фотосессии? Рассчитываю, что вы отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями, как быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 771
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:19

Понимаю, сама просматривала многочисленные сайты и только потом уже выбор остановила на одной компании. Рекомендую вам собрать информацию о будущем партнёре, чтобы точно знать, с кем вы сотрудничаете. Заказывала недавно, фотосессия в студии в стиле лофт прошла просто «на ура», даже и добавить нечего. Теперь у меня много ярких, стильных и необычных фотографий, часть из которых я уже успела разместить в социальных сетях. Не забывайте ссылки на такие площадки себе в закладки кидать, потому что они точно ещё пригодятся – в этом нет совершенно никаких сомнений.
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