Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 775
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:30

Нужна компания-партнёр для сотрудничества на постоянной основе. Где покупать источники бесперебойного питания онлайн? Нет желания отправляться на поиски в интернет и поэтому, надежда только на ваши комментарии.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 776
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:10

Знакомая ситуация, я сама прогулялась по страницам разных сайтов и была удивлена, что можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные. Советую вам заглянуть вот сюда https://www.liderteh.ru/ и останется только подождать, пока заявку рассмотрит менеджер. Хорошо, что есть возможность внимательно пробежаться взглядом по страницам разных проверенных компаний и останется только подождать, пока источники бесперебойного питания будут доставлены онлайн по указанному адресу. Недорого, можно решить все важные вопросы в сжатые сроки, я так всегда делаю – пишу в чат, в письменной форме удобнее консультироваться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя