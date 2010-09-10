Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы оставить заявку на покупку промышленных полимерных полов? Рассчитываю на консультацию и помощь со стороны, поэтому вся надежда только на ваши комментарии и советы.
Re: Подскажите
Привет. Я вас понимаю, сама прогулялась по разным сайтам, а потом не спеша остановилась на одной компании. И вот решила, что самое время отписаться и проконсультировать, поделиться проверенной информацией, тут можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные и сразу заявку оформить на покупку промышленных полимерных полов. Недорого, получается, выбираешь и покупаешь онлайн то, что нужно без личных встреч и долгих телефонных разговоров. Начальство одобрило, покрытие качественное и все остались довольны.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя