Сообщение klonik » Сегодня, 16:20

Хочу научиться создавать сайты и приложения, какую школу выбрать для дистанционного обучения? Надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете. Как быть в такой ситуации, на что следует обратить особое внимание?