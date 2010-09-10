Подскажите
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Подскажите
Хочу научиться создавать сайты и приложения, какую школу выбрать для дистанционного обучения? Надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете. Как быть в такой ситуации, на что следует обратить особое внимание?
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что сама просмотрела больше десятка сайтов, а потом только – сделала выбор в пользу одной онлайн-школы свой выбор. Начните с просмотра информации теоретического плана и ознакомления с программами, здесь всё расписано и как по мне, то обязательно нужно ссылку себе в закладки сохранить, чтобы не пришлось снова вести поиски и читать отзывы. Всегда стараюсь делиться проверенными и надёжными контактами с другими людьми. Вам помогут подобрать курс, и уже очень скоро вы научитесь создавать с нуля сайты и приложения.
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