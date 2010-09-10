Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 778
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:39

Добрый день. Услугами, каких компаний в Питере вы пользовались для покупки дизельного топлива оптом? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на консультацию и советы со стороны.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 777
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:21

Понимаю вас, потому что мне пришлось больше часа потратить на поиски в интернете и просмотр каталогов. Решила, что буду делиться с другими людьми этой проверенной и надёжной информацией, дизельное топливо евро 5 оптом есть возможность купить онлайн. Удобно, быстро и просто – никаких тебе лишних трат времени и нервов, на помощь всегда готов прийти менеджер и он буквально разложит по полочкам все ответы. Я осталась довольна, потому что цены невысокие и теперь только у этих ребят покупаем топливо, экономим время и деньги.
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