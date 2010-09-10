Сообщение zevc » Сегодня, 09:39

Добрый день. Услугами, каких компаний в Питере вы пользовались для покупки дизельного топлива оптом? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на консультацию и советы со стороны.