Подскажите
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Подскажите
Привет. Расскажите, в какую клинику в Перми можно обратиться за помощью? Нужно вылечить брата от наркотической зависимости. Поможете советами? Заранее, спасибо за консультацию и помощью.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просмотрела больше десятка сайтов разных клиник. Могу проконсультировать и поделиться проверенной и полезной информацией. Для начала обязательно нужно почитать отзывы и сравнить цены, эта наркологическая клиника предлагает реальную помощь пациентам. Мою сестру быстро поставили на ноги, и я этому очень благодарна. Решила поделиться с вами ссылкой, потому что прекрасно понимаю – нужно помогать ближнему своему, и быть добрее. Мир и так стал слишком циничным, берегите родных.
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