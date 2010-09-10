Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 778 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:03 Привет. Расскажите, в какую клинику в Перми можно обратиться за помощью? Нужно вылечить брата от наркотической зависимости. Поможете советами? Заранее, спасибо за консультацию и помощью. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 777 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:41 Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просмотрела больше десятка сайтов разных клиник. Могу проконсультировать и поделиться проверенной и полезной информацией. Для начала обязательно нужно почитать отзывы и сравнить цены, эта наркологическая клиника предлагает реальную помощь пациентам. Мою сестру быстро поставили на ноги, и я этому очень благодарна. Решила поделиться с вами ссылкой, потому что прекрасно понимаю – нужно помогать ближнему своему, и быть добрее. Мир и так стал слишком циничным, берегите родных. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»