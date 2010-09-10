Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 778
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:03

Привет. Расскажите, в какую клинику в Перми можно обратиться за помощью? Нужно вылечить брата от наркотической зависимости. Поможете советами? Заранее, спасибо за консультацию и помощью.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 777
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:41

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просмотрела больше десятка сайтов разных клиник. Могу проконсультировать и поделиться проверенной и полезной информацией. Для начала обязательно нужно почитать отзывы и сравнить цены, эта наркологическая клиника предлагает реальную помощь пациентам. Мою сестру быстро поставили на ноги, и я этому очень благодарна. Решила поделиться с вами ссылкой, потому что прекрасно понимаю – нужно помогать ближнему своему, и быть добрее. Мир и так стал слишком циничным, берегите родных.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя