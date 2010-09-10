Сообщение klonik » Сегодня, 21:07

Привет, всем. Нужен электрический очаг для камина, какой интернет магазин выбрать для сотрудничества уже в ближайшее время? Хотелось бы обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на консультацию и помощь со стороны.