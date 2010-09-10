Сообщение zevc » Сегодня, 07:54

Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний для выбора и покупки межкомнатных дверей с доставкой по СПб? Рассчитываю на консультацию и помощь со стороны, мне она нужна.