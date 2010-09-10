Опробовал на авто матовый полиуретан
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Опробовал на авто матовый полиуретан
Привет всем, друзья. Наконец то и я стал счастливым обладателем машины, которая ярко выделяется среди других на дороге. И все это за счет использования полиуретана. Поверьте, это весьма интересная технология, можете взглянуть чуть более детально на https://individual-design.ru/nashi-uslu ... liuretanom , там как раз есть полное описание. К тому же, есть все что нужно знать о ценах. В общем, вам такое придется по душе. И на примеры работ заодно посмотрите, удобно ведь
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