Окна

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Здравствуйте! Я ищу компанию, которая специализируется на установке окон с высокой теплоизоляцией. Можете посоветовать что-нибудь подходящее? Буду очень благодарна за любую помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » 49 минут назад

Привет! Я тоже искала окна с высокой теплоизоляцией и нашла компанию https://i-okna.ru , которая предлагает широкий выбор таких окон от ведущих производителей. На сайте вы найдете окна различных цветов и размеров, а также все необходимые комплектующие для их установки. Компания использует при установке специальные мембранные ленты, которые улучшают свойства окон и обеспечивают высокую теплоизоляцию. Кроме того, вы можете получить бесплатный замер и консультацию у опытных инженеров. Все работы выполняются профессиональными монтажниками, а гарантия на продукцию и монтаж может достигать 10 лет. Я сама обратилась в эту компанию и осталась довольна качеством услуг и товаров.
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