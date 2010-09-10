Окна
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Окна
Здравствуйте! Я ищу компанию, которая специализируется на установке окон с высокой теплоизоляцией. Можете посоветовать что-нибудь подходящее? Буду очень благодарна за любую помощь!
Re: Окна
Привет! Я тоже искала окна с высокой теплоизоляцией и нашла компанию https://i-okna.ru , которая предлагает широкий выбор таких окон от ведущих производителей. На сайте вы найдете окна различных цветов и размеров, а также все необходимые комплектующие для их установки. Компания использует при установке специальные мембранные ленты, которые улучшают свойства окон и обеспечивают высокую теплоизоляцию. Кроме того, вы можете получить бесплатный замер и консультацию у опытных инженеров. Все работы выполняются профессиональными монтажниками, а гарантия на продукцию и монтаж может достигать 10 лет. Я сама обратилась в эту компанию и осталась довольна качеством услуг и товаров.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость