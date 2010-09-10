Вакансии

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вакансии

Сообщение klonik » Сегодня, 18:21

Здравствуйте! Ищу работу вахтовым методом в сфере строительства. Где можно найти информацию о вакансиях? Большое спасибо!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вакансии

Сообщение zevc » Сегодня, 21:26

Здравствуйте! Если вы ищете работу на вахтовый метод в сфере строительства, мне хотелось бы порекомендовать сайт https://vacancies.club/ . Я сама искала подобные вакансии и этот сайт мне очень помог.
На этом сайте я нашла множество вакансий на вахтовый метод в сфере строительства, включая различные специальности и уровни опыта. Кроме того, на сайте можно узнать о требованиях к кандидатам, продолжительности вахты и другой важной информации.
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