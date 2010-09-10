Сообщение klonik » Сегодня, 20:40

Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать новости из мира футбола? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.