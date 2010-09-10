Подскажите
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Подскажите
Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать новости из мира футбола? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, потому что я сама просматривала в интернете разные сайты, спустя время остановилась на одном из них. Решила поделиться ссылкой, вот сюда https://footballstars.kz/ стоит заглянуть, на главной странице все новости размещены и каждая из них заслуживает внимания преданных читателей. Люблю каждый раз открывать для себя что-то интересное и узнавать новое. Поэтому, обязательно советую вам в закладки браузера кидать такие порталы с интересными новостями. Всё есть на одном сайте, не могу передать словами, как же это удобно для читателя.
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