Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:40

Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать новости из мира футбола? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 22:06

Знакомая ситуация, потому что я сама просматривала в интернете разные сайты, спустя время остановилась на одном из них. Решила поделиться ссылкой, вот сюда https://footballstars.kz/ стоит заглянуть, на главной странице все новости размещены и каждая из них заслуживает внимания преданных читателей. Люблю каждый раз открывать для себя что-то интересное и узнавать новое. Поэтому, обязательно советую вам в закладки браузера кидать такие порталы с интересными новостями. Всё есть на одном сайте, не могу передать словами, как же это удобно для читателя.
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