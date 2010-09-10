Cерфинг в Черногории
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Cерфинг в Черногории
Привет, народ! Летом поеду в Черногорию и хочу освоить серфинг. Знаете, где можно найти хорошую школу для новичков?
Re: Cерфинг в Черногории
Привет! Посмотрите серфинг в Черногории , где тебе точно помогут освоить этот вид спорта. Инструкторы там опытные и обучают даже тех, кто ни разу не стоял на доске. Ты получишь все нужное снаряжение и индивидуальный подход. В школе работают круглый год, поэтому даже зимой можно наслаждаться катанием на волне. Для комфорта в холодное время предоставляют теплые гидрокостюмы и аксессуары. Зарегистрируйся на их сайте, и они свяжутся с тобой в ближайшее время. Уверена, тебе понравится!
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