Cерфинг в Черногории

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Cерфинг в Черногории

Сообщение zevc » Вчера, 19:46

Привет, народ! Летом поеду в Черногорию и хочу освоить серфинг. Знаете, где можно найти хорошую школу для новичков?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 788
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Cерфинг в Черногории

Сообщение klonik » Вчера, 20:44

Привет! Посмотрите серфинг в Черногории , где тебе точно помогут освоить этот вид спорта. Инструкторы там опытные и обучают даже тех, кто ни разу не стоял на доске. Ты получишь все нужное снаряжение и индивидуальный подход. В школе работают круглый год, поэтому даже зимой можно наслаждаться катанием на волне. Для комфорта в холодное время предоставляют теплые гидрокостюмы и аксессуары. Зарегистрируйся на их сайте, и они свяжутся с тобой в ближайшее время. Уверена, тебе понравится!
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