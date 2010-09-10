Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:41

Здравствуйте! Мне нужен совет: где найти опытных профессионалов для выполнения работ по ремонту и реконструкции фундамента моего дома? Буду благодарна за рекомендации!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:09

Здравствуйте! Я бы хотела порекомендовать вам сайт https://mt-profil.ru/ для ремонта и реконструкции фундамента вашего дома. Они выполнили аналогичную работу для моего дома, и я была приятно удивлена их вниманием к деталям и качеством выполненных работ. Перед работами подробно мне все рассказали, показали каталоги и образцы материалов. В общем все супер вышло.
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